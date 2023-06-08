закроют проезд по улице Кажымукана от улицы Госпитальная до проспекта Достык;

по улице Гагарина от Ходжанова до Ескараева;

по улице Ескараева от Гагарина до Розыбакиева;

по северной стороне проспекта Райымбека от Байзакова до Казакова;

по улице Казакова от Райымбека до Бродского;

по западной стороне улицы Малая Саина между Улугбека и Шаляпина.

Изображение с сайта Pixabay В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном ограничении движения на нескольких улицах. Это связано с плановой реконструкцией теплосетей. Так,Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.