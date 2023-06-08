Это связано с реконструкцией теплосетей. Ребёнок погиб в картинг-центре под Алматы: автодром временно закрыт Изображение с сайта Pixabay В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном ограничении движения на нескольких улицах. Это связано с плановой реконструкцией теплосетей. Так,
  • закроют проезд по улице Кажымукана от улицы Госпитальная до проспекта Достык;
  • по улице Гагарина от Ходжанова до Ескараева;
  • по улице Ескараева от Гагарина до Розыбакиева;
  • по северной стороне проспекта Райымбека от Байзакова до Казакова;
  • по улице Казакова от Райымбека до Бродского;
  • по западной стороне улицы Малая Саина между Улугбека и Шаляпина.
Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.