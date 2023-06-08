Последний раз он выходил в эфир возле плотины. Тиктокер Дамир Кушеев пропал в горах Жетысу Фото: polisia.kz Polisia.kz сообщила о поисках пропавшего блогера — 36-летнего Дамира Кушеева. Седьмого июня он выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье. Он вышел в эфир около плотины, где местный егерь угостил его чаем.
— После обрыва связи супруга Кушеева обратилась за содействием в его поисках к сотрудникам ДЧС. Заявление также зарегистрировали полицейские Ескельдинского района, подключившиеся к розыскным мероприятиям. Сейчас поиск мужчины продолжают в горной местности полицейские и сотрудники ДЧС, а также кинологи с собаками, — сообщили правоохранители.
Дамир Кушаев увлекается поездками на велосипеде, ведёт TikTok-канал. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону: 8 (747) 558-15-08, 8 (708) 252-20-08, 102 либо 112.