Иллюстративное фото из архива «МГ» В Махамбетском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении мужчины, который обвинялся в мелком хулиганстве и в неповиновении сотруднику полиции. Из материалов дела следует, что житель района выражался нецензурной бранью в общественном месте в адрес другого сельчанина. Прибывшие по вызову потерпевшего сотрудники полиции попытались задержать правонарушителя. Однако он, цепляясь за форму, оказал сопротивление и отказался поехать в отделение полиции. В зале суда мужчина, полностью признав вину, просил прощения у потерпевшего и сотрудника полиции. Ссылаясь на состояние здоровья матери, просил не арестовывать его. Решением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 120 750 тенге. Постановление вступило в законную силу.