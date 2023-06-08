Теперь авто в ремонте, а другие желающие сдать на водительское удостоверение в ожидании, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сдача практического экзамена в спецЦоне Уральска приостановлена Фото со страницы Надира Курумбаева Директор «НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» Надир Курумбаев на своей странице в Facebook  рассказал, что седьмого июня в СпецЦОНе во время практического экзамена на получение водительского удостоверения курсант совершил ДТП. Авто находится на ремонте, из-за чего процесс получения водительских прав для других желающих затянется.
— Необходимо тщательно подготавливаться как к теоретическому, так и к практическому экзамену. Подобные инциденты влияют на процесс сдачи экзамена, автомобиль будет некоторое время находиться на ремонте. И это останавливает весь процесс работы и препятствует в получении госуслуг другими услугополучателями, — написал Курумбаев.
К слову, в прошлом году более 20 курсантов попали в ДТП во время экзамена, с начала этого года — пять. Сдача практического экзамена в спецЦоне Уральска приостановлена Фото со страницы Надира Курумбаева