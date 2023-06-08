Ребята находились под пешеходным мостом на реке Чаган, передаёт портал «Мой ГОРОД». Девушка спрыгнула с моста в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации ДЧС ЗКО, седьмого июня во время патрулирования территории в парке культуры и отдыха на реке Чаган спасены двое детей. Как выяснилось, братья 2012 и 2007 года рождения находились под пешеходным мостом. Один из мальчишек упал в воду, второй бросился на помощь. Тогда к ним и подоспели спасатели. Напомним, второго июня в Актюбинской области утонул ребенок, это была третья трагедия за неделю. Также 27 мая в Актюбинской области утонули двое шестиклассников. Произошло это на реке Иргиз в посёлке Курылыс. Мальчики сорвались с обрыва. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.