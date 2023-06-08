Указ президента вышел сегодня, 8 июня.  Алтай Кульгинов освобожден от должности заместителя премьер-министра РК Фото из архива «МГ» Указом президента от восьмого июня Алтай Кульгинов освобождён от должности заместителя премьер-министра Казахстана, говорится на сайте Акорды. Он пробыл на этом посту всего шесть месяцев. С 2016 по 2019 годы Алтай Кульгинов был акимом ЗКО, а с 2019 по 2022 годы возглавлял Астану. Сейчас столица испытывает большие проблемы с водоснабжением. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.