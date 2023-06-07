По данным «Казгидромета», днём восьмого июня в восточной половине ЗКО ожидается высокая пожарная опасность. Погода на 24 июля На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 8 метров в секунду
