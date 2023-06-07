Иллюстративное фото из архива «МГ» В «Алматы су» предупредили, что в Алмалинском районе частично отключат холодную воду. Восьмого июня с 9:00 до 20:00 её не будет в домах и зданиях, расположенных в квадрате улиц Тлендиева – Райымбека – Розыбакиева – Дуйсенова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.