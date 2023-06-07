— Подозреваемого задержали на вторые сутки после преступления. Им оказался житель того же посёлка 1961 года рождения. Потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, у них завязалась драка. Перед тем, как сжечь тело, подозреваемый заколол мужчину ножом, он скончался на месте. Так как полностью сжечь тело не получилось, подозреваемый спрятал его во дворе своего дома, — сказал Бисенов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» О жестоком убийстве рассказал заместитель начальника управления криминальной полиции ЗКО Нурлан Бисенов. К правоохранителям обратились жители посёлка Жанаомир — пропал их родственник 1957 года рождения. Тело мужчины вскоре нашли с признаками насильственной смертиЗадержанный находится под стражей. По делу назначены экспертизы и следственные действия.