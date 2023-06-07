— Для проведения противоклещевых обработок используется препарат «Фаворит». Он относится к низкотоксичным и малоопасным веществам. Применяемые дозировки для борьбы с комарами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных, — сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Иллюстративное фото из архива «МГ» На семи водоёмах в Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах пройдёт дезинсекционная обработка против личинок малярийных комаров. Её проведут в шесть туров с седьмого июня по 29 сентября. Работу проведут специалисты центра дезинфекции.