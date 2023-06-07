– В далёком 1976 году в самом центре Уральска расположился на обширном участке новый школьный комплекс средней школы №7 и сразу озвучился детскими голосами и смехом. Её возглавил Василий Андреевич Баев. Это был опытнейший, с широчайшим кругозором руководитель, уверенно растивший и учеников, и учителей, и административный персонал. В 1986 году за высокие достижения в педагогической деятельности Василий Андреевич был награждён орденом «Знак Почёта», его избрали делегатом первого Всесоюзного съезда учителей. На пенсию он вышел уже в 1993 году, похоронил жену и продолжал жить на первом этаже двухкомнатной квартиры панельного дома поблизости с родной школой, — делится воспоминаниями ученик Василия Баева Малик Жумагалиев.

Фото с социальных сетей Сегодня, седьмого июня, стало известно о смерти заслуженного учителя Казахской ССР, математика, известного педагога ЗКО Василия Андреевича Баева. Всю свою жизнь он посвятил детям и сфере образования. С 1976 по 1994 годы возглавлял СОШ №7. Василий Андреевич скончался, будучи в гостях у дочери в Екатеринбурге.Редакция «Мой ГОРОД» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Василия Андреевича.