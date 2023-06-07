Сдача ЕНТ продолжается. До сегодняшнего дня высший балл по области набрал ученик лицея информационных технологий. Он набрал 135 баллов. Всего на один бал его опередил ученик частной школы, передаёт портал «Мой ГОРОД». (без названия) Иллюстрированное фото с архива «МГ» Более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 70% абитуриентов сдали на казахском языке, 30% – на русском, 50 человек – на английском языке. Тестирование продлится до пятого июля. В этом году всем абитуриентам предоставили возможность сдать основной тест дважды и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. По информации тест центра Ustudy, сегодня ученик частной школы ABYROI SCHOOL опередил лицеиста на один бал, он набрал 136 баллов. По этому случаю корреспонденты «МГ» связались с администрацией школы. Однако нам предложили взять интервью «платно», но позже сказали, что «пошутили», а потом и вовсе отказали. Напоминаем, о том что на сдачу ЕНТ запрещено приносить с собой всё, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.