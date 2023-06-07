Врач дала рекомендации.
Восьмого и девятого июня в Алматы ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +35..+37 градусов.
Врач поликлиники №16 Салима Куланбаева рассказала, что риску в жару подвержены пожилые люди и дети.
— Люди с ожирением или избыточным весом также могут испытывать трудности в жаркую погоду. У них повышается риск теплового удара и других проблем со здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердца, также подвержены риску. Жаркая погода может усугубить их состояние и привести к серьёзным осложнениям, — предупредила Куланбаева.
По её словам, в жару надо принимать меры предосторожности:
пить достаточное количество воды;
ограничить время нахождения на солнце и носить лёгкую, защищающую одежду;
надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки;
на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками;
избегать физических нагрузок;
установить вентилятор или кондиционер в помещении;
питаться лёгкими блюдами, употреблять больше фруктов и овощей;
избегать употребления алкоголя и кофе;
в течении дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ.
Врач рекомендует обращаться за медицинской помощью, если появятся серьёзные симптомы.
