Атырауский нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1945 году в пяти километрах от города, со временем, с ростом города, стал его частью. - Мы прекрасно понимаем свою ответственность перед горожанами, - отметил генеральный директор «АНПЗ» Мурат Досмуратов. - На данный момент все технологии, применяемые на заводе, нацелены на то, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду». В течение 15 лет на АНПЗ прошла трехэтапная экологическая модернизация производства, благодаря которой переработка нефти увеличилась более чем в 2 раза. Эта модернизация позволила довести качество топлива до стандартов К4 и К5 путём снижения в них серы в 10 раз - соответственно, настолько же снизились выбросы от выхлопных газов автомобилей. В прошлом году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «АНПЗ» составили 10 412 тонн, что на 45% меньше разрешённого лимита. На заводе до 2025 года будут установлены понтоны для сокращения испарения в атмосферу углеводородных паров из резервуаров. Проект позволит сократить испарение углеводородов до 80% с каждого резервуара. Вопрос уменьшения потребления воды из реки Урал был поднят Галиной Черновой, лидером Центра эколого-правовой инициативы «Глобус». Досмуратов рассказал, что на заводе реализуется проект строительства установки доочистки сточных вод, который позволит снизить водозабор и объем сброса сточных вод. Проект планируется закончить к 2028 году. - Этот экологический проект, один из самых важных для нас сейчас, который позволит сократить потребление воды из реки на 57% – до 3,9 млн м3/год, а объем сброса сточной воды – до 70% благодаря возврату очищенных стоков обратно на производственные нужды, - отметил он. Насиба Байматова, заведующая лаборатории «Экологии биосферы» Казахского национального университета имени Аль-Фараби особо подчеркнула необходимость получения достоверных научных данных, полученных в результате систематического мониторинга.На заводе тоже понимают важность этого вопроса и в начале 2024 года будет реализован проект автоматизированной системы мониторинга. Система будет установлена на четырех технологических установках АНПЗ, производящих серу, кокс, ароматические углеводороды, для передачи в контролирующие органы результатов анализов в автоматическом режиме. Таким образом будет контролироваться содержание сернистого ангидрида, сажи, метана, оксидов азота, оксида углерода с дымовых газов печей и котлов. Отвечая на вопрос из зала о нехватке электромощностей, Досмуратов поделился планами завода по решению этой насущной проблемы – строительству газотурбинной электростанции. ГТЭС мощностью 154 МВт должна обеспечить надежность внешнего электроснабжения для новой части завода, минимизировать отключение оборудования и позволит снизить риски вынужденных аварийных сбросов на факельные установки. Но, конечно, реализация этого проекта дело не быстрое – придется ждать до 2028 года. Успешно реализуется проект Tazalyq, включающий в себя модернизацию заводских механических очистных сооружений (МОС), реконструкцию канала нормативно-очищенных стоков и рекультивацию полей испарения. Модернизация МОС будет завершена к концу текущего года – сейчас рекультивация завершена на 48%. Проект Tazalyq позволит исключить воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух и грунтовые воды.Еще одним, положительно влияющим на экологию мероприятием, является озеленение санитарно-защитной зоны вокруг АНПЗ. Она составляет 805 га, на сегодня благоустроена и озеленена территория площадью 225,7 га. Высажено более 125 000 деревьев и кустарников. Ежегодные затраты на обслуживание и содержание СЗЗ составляют 125 млн тенге. К 2025 году планируется озеленить еще 97 га. - Не секрет, что очень часто отношения между производством и обществом рассматривались как два абсолютно противоположных лагеря. Но мы считаем, что такие диалоги необходимо начинать и продолжать. Мы открыто говорим о том, что, если есть проблемы, они не скрываются. С прошлого года мы начали проводить дни открытых дверей, в том числе, например, на Атырауском НПЗ. И для АНПЗ разработана серьезная инвестиционная программа на несколько лет, она оценивается более чем в 120 млрд тенге. Которая включает в себя как борьбу с выбросами в атмосферу, так и снижение водопотребления, и множество других мероприятий, - отметил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.Конференция завершилась на мажорной «зеленой» ноте, подписанием меморандума между главой «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым и акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, в рамках которого в течение трех ближайших лет в Атырау планируется высадить до 10 тысяч деревьев. Оксана Мартынюк Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.