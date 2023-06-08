Ограничения будут видны приложениях шэринговых компаний.
Изображение Aixklusiv с сайта Pixabay
В Алматы определили зоны ограничения передвижений арендных электросамокатов. Теперь передвижение микромобильного транспорта запрещено:
в парках «Южный», 28 гвардейцев-панфиловцев, Первого Президента;
скверах «Северный» и перед КБТУ,
в Ботаническом саду,
на пешеходной зоне Арбата (по Жибек жолы от Назарбаева до Абылай хана),
на терренкуре,
на пешеходной зоне Панфилова.
В сквере на Макатаева между Желтоксан и Чайковского введены ограничения скорости до 10 километров в час.
Также на всех указанных участках, также по улице Тулебаева запрещена парковка электросамокатов.
— Ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов. Просим пользователей соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах, — говорится в сообщении акимата Алматы.
Ранее городские власти просили родителей не передавать данные банковских карт для регистрации в приложениях и не допускать езды на электросамокатах несовершеннолетних детей.