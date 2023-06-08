в парках «Южный», 28 гвардейцев-панфиловцев, Первого Президента;

скверах «Северный» и перед КБТУ,

в Ботаническом саду,

на пешеходной зоне Арбата (по Жибек жолы от Назарбаева до Абылай хана),

на терренкуре,

на пешеходной зоне Панфилова.

— Ограничения будут отражены в приложениях компаний, предоставляющих сервис аренды элеткросамокатов. Просим пользователей соблюдать правила, не ездить на большой скорости в местах скопления людей и не парковать самокаты в неположенных местах, — говорится в сообщении акимата Алматы.

