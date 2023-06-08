– На судебное заседание надлежащим образом извещённый о месте и времени рассмотрения дела, Ануар Аркенов не явился, представив письменное ходатайство о прекращении производства по делу, и заявление о рассмотрении дела без его участия, ввиду его занятости на работе. Суд пришёл к выводу о рассмотрении дела без его участия. Рассмотрев дело, суд установил, что ТОО «Батыс су арнасы» неправомерно заключило два договора о государственных закупках, которые подписаны генеральным директором товарищества Ануаром Аркеновым, — говорится в постановлении суда.

Ануар Аркенов. Представитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан на своей странице всообщил, что директор ТОО «Батыс су арнасы» нарушил принцип государственных закупок. А именно приобрёл услуги из одного источника. Нарушение выявлено во время внутреннего государственного аудита. Административное дело по статье 207 КоАП РК «Нарушение закона о государственных закупках» было направлено в суд. Дело рассматривалось под председательством судьи Ботагоз Нурмагамбетовой. Из материалов следует, что 13 февраля этого года ТОО «Батыс су арнасы» заключает два договора о госзакупках на сумму 162 тысяч тенге и 163 тысяч тенге с ИП WEST на приобретение услуги по сопровождению программы «1С Предприятие».Таким образом Аркенов признан виновным в совершении правонарушений по статье 207 КоАП РК, ему назначен штраф в 483 тысяч тенге в доход государственного бюджета. Он должен оплатить штраф в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Постановление в законную силу вступило. Кроме Аркенова штрафы за необоснованное заключение договора получили руководитель отдела образования Жангалинского района, директоры ясли-садов №26 «Тулпар», №40 «Болашақ» и директор ДЮСШ по зимним видам спорта.