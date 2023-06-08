– На судебное заседание надлежащим образом извещённый о месте и времени рассмотрения дела, Ануар Аркенов не явился, представив письменное ходатайство о прекращении производства по делу, и заявление о рассмотрении дела без его участия, ввиду его занятости на работе. Суд пришёл к выводу о рассмотрении дела без его участия. Рассмотрев дело, суд установил, что ТОО «Батыс су арнасы» неправомерно заключило два договора о государственных закупках, которые подписаны генеральным директором товарищества Ануаром Аркеновым, — говорится в постановлении суда.Таким образом Аркенов признан виновным в совершении правонарушений по статье 207 КоАП РК, ему назначен штраф в 483 тысяч тенге в доход государственного бюджета. Он должен оплатить штраф в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. Постановление в законную силу вступило. Кроме Аркенова штрафы за необоснованное заключение договора получили руководитель отдела образования Жангалинского района, директоры ясли-садов №26 «Тулпар», №40 «Болашақ» и директор ДЮСШ по зимним видам спорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...