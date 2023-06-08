Уральский выпускник, набравший высший балл на ЕНТ, мечтает стать учителем
Он победитель олимпиад по истории и краеведению, предаёт портал «Мой ГОРОД».
На сегодня в ЗКО самый высокий балл на ЕНТ набрал Мендигали Алихан. Его результат — 136 баллов.
Мендигали родился в 2005 году в Уральске. Учился в школе-лицее имени М. Маметовой, в 11-м классе перешёл в частную школу.
— По словам его учителей, он предпочитает предметы истории, краеведения и физики, любит литературу. Алихану нравится изучать личности. Он победитель международных, республиканских, областных и городских олимпиад по истории и краеведению. Не ограничивается только обучением, активно участвует в жизни школы: пение и чтение стихов, игра на барабанах, ведение дебатов и праздничных мероприятий. Будущий студент мечтает стать учителем физики-математики, — рассказали в отделе образования.
Между тем, в национальном центре тестирования напомнили, что за попытки пронести смартфон, шпаргалки или другие запрещённые на экзамене вещи баллы учеников аннулируются. Пять абитуриентов уже лишились шанса на получение гранта из-за этого.
— За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий было удалено два человека, их результаты также аннулированы, — отметили в НЦТ.
Напомним, что на прошлом потоке 39 учеников были удалены с аудитории за нарушение правил.
