Его нашли в 12 километрах от водопада Бурхан булак. Тиктокер Дамир Кушеев пропал в горах Жетысу Фото: polisia.kz Ранее полицейские сообщили о поисках пропавшего блогера — 36-летнего Дамира Кушеева. Шестого июня мужчина выехал на велосипеде к водопаду Бурханбулак в Каринское ущелье. Он вышел в эфир около плотины, где местный егерь угостил его чаем. После связь прервалась. В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что спасатели нашли его в 12:00 восьмого июня в 12 километрах от водопада Бурхан булак. Искали блогера 12 сотрудников ведомства и служебные собаки. Сейчас спасатели и Кушеев направляются в Алматы.