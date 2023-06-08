По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло сегодня, восьмого июня, в 14:18. На улице Шолохова водитель фуры дал задний ход, не заметил и снёс столб. Он был трезв. Жертв и пострадавших нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.