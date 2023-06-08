— Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента, — пояснили в коммунальном предприятии.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном перекрытии движения. С 22:00 девятого июня до 15:00 десятого июня поезд будет закрыт на проспекте Абая в западном направлении от улицы Саина до въезда в заправку GASENERGY. Движение в восточном направлении будет открыто в обе стороны.Жителей просят заранее предусмотреть пути объезда.