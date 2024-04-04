В суде № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении троих мужчин. Из материалов дела следует, что первого ноября прошлого года подсудимый в ТРЦ Keruen City незаконно проник внутрь ювелирной лавки, тайно похитил 10 тысяч тенге, 253 ювелирных золотых украшений на общую сумму 23 ,5 миллиона тенге и оборудование на 1,1 миллион тенге. Однако в суде потерпевший отозвал заявление, так как подсудимый полностью возместил ущерб.

В следственном изоляторе он оказался с мужчиной, который ранее вместе с другом совершили хулиганство. Ночью 12 ноября они заметили, что дверь от камеры не заперта, а окошко для передачи пищи не закрыта. Они окрикнули конвоиров, однако им никто не ответил.

– Убедившись, что сотрудники спят, один из мужчин вытащил руку из окошка для подачи пищи, потянув на себя с силой крючок запирающий дверь с наружной стороны, открыл железную дверь. Далее, они вышли из камеры, подошли к железной запертой магнитом двери, обхватили руками провод, дернув его вывели из строя, вышли через данную дверь из здания. После, выпрыгнув через железные ворота, скрылись с места преступления, - говорится в сообщении суда.

Приговором суда, они признаны виновными. Одному суд назначил пять лет лишения свободы, второму - три года и три месяца лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.