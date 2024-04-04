В следствие прорыва дамбы возникла угроза подтопления села имени Жургенова – районного центра. В связи с этим местные врасти приняли решение об эвакуации жителей. Среди ночи эвакуировали 927 человек, из них 215 детей. Из-за прорыва дамбы подтопило 78 дворов, 10 домов разрушило. Были повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, село имени Т. Жургенова осталось без света, воды и газа.

Плотина «Щербаковское» находится на балансе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, сообщили в областной прокуратуре. В 2023 году на основании договора госзакупок заключенного между управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области и ПК «СК Гранд Канал были проведены ремонтные работы на плотине, и объект приняли в эксплуатацию. Но во время паводка принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, это повлекло причинение вреда жителям, а также организациям села им. Т.Жургенова.

Учитывая это, прокуратура Айтекебийского района приняло решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по статье 371 УК РК «Халатность». Для проведения следственных действий уголовное дело направили в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП

Фото, видео акимата Айтекебийского района