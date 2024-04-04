В ходе поездки глава государства Касым-Жомарт Токаев облетит подтопленные районы области, об этом сообщили в телеграм-канале Акорды.

Президент встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.