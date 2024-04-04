В ходе поездки глава государства Касым-Жомарт Токаев облетит подтопленные районы области, об этом сообщили в телеграм-канале Акорды.
Президент встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.
Рассказываем, какие небольшие изменения в интерьере помогут освежить дом и создать ощущение уюта с приходом весны.
Март 2026 года станет временем судьбоносных камбэков.
В обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.
Фигурантов подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота цифровых активов и легализации преступных доходов.
Гражданский иск на сумму 588 млн тенге удовлетворён судом.
Синоптики предупреждают о возможном усилении ветра и сложных дорожных условиях.
Әуежайда «әзілдеген» дәрігер айыппұл арқалады.
Сегодня взрыв прогремел на реке Чаган.
Из общего числа пострадавших 25 человек получили тяжёлые травмы, ещё 10 — пострадали при групповых несчастных случаях.