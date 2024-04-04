Сегодня, четвертого апреля, в ЗКО с рабочей поездкой прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. По информации пресс-службы акимата ЗКО, первым делом президент совершил облет подтопленных территорий. Он ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.
Аким области Нариман Турегалиев доложил Токаеву, что на сегодняшний день подтоплено шесть районов и город Уральск. От паводка пострадали 552 жилых домов, 427 дачных участков.
По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет. В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей. Эвакуированы около семь тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты. На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 миллиона тенге. Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.
