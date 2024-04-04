По данным отдела внутренних ресурсов по Оренбургской области, с четвертого апреля в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой в бассейне реки Урал, увеличением приточности к Ириклинскому водохранилищу, сбросные расходы через Ириклинский гидроузел увеличены до 1600 кубометров в секунду.

Отметим, что ранее этот показатель был на уровне 15-25 кубометров в секунду.

В ЗКОФ «Казводхоз» информацию подтвердили.

Днем раннее директор филиала "Казгидромет" по ЗКО Тлеген Шапанов, сообщил, что сборс воды с Ириклинского водохранилища меняется по 3-4 раза в день. Однако самый большой приток Урала - это река Сакмара, которая дает 80% стока. По ней в этом году в период половодья ожидается 2000 кубометров воды в секунду.

Специалисты ожидают повышение уровня воды в Урале до опасной отметки в 850 м3/сек.