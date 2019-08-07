Фото из социальной сети Как сообщили на официальной странице акимата ЗКО в Facebook, в городе Уральск продолжаются активные работы по восстановлению линий электропередач. - Силами коммунальных служб уже подано электричество более 2000 абонентам. На данный момент без электричества по городу остаются порядка 1600 абонентов, в пригороде - 400 абонентов. Это частично – в районе Зачаганск: улицы Балауса, Береговая, Брусиловская, Автомобилистов, в районе Мясокомбината: Винермана, Январцевская, Абдирова, Видяшева, Иманова, Затон Чапаева, Мясокомбинат, в районе Желаево: ул. Агрегатная, Трудовая, в районе Второго рабочего поселка: ул. Утемисова, Придорожная, Краснодарская, Кокчетавская, Мусина, Охранная, Анапская, Уразбаева, в центре города: ул. Савичева, Тукая, Рабочая, Чагано-Набережная, Нурпеисова, Ескалиева, Сарайшык, в районе Курени: от лесхоза до старого Собора, в районе останови Революция-городского парка, механического завода: Маметова, Чагано-Набережная, Железнодорожная, Евразия, Неусыпова, 8 марта, в районе Областной больницы: Х.Чурина, Лермонтова, Жарокова, Курмангазы, Карева, Караш, - отметили на странице акимата ЗКО. Стоит отметить, что к проводимым работам привлечены 3 оперативно-выездных и 8 аварийно-восстановительных бригад.