Устройство получило название Pavlok, в честь известного русского ученого Ивана Павлова, являющегося основателем теории условных и безусловных рефлексов. А выпустили такое чудо в Америке. Действие браслета основано на условных рефлексах: каждый раз, когда обладатель браслета попытается съесть какой-нибудь запрещенный для него продукт, его тут же ударит током.По словам создателей браслета, удар мягкий и безопасный, но напрочь отбивает желание тянуть в рот, что не надо. Аналогичным образом браслет может помочь бороться с такими вредными привычками, как переедание, грызть ногти или курение, злоупотребление алкоголем.Силу удара тока можно установить самостоятельно, через приложение – от 45 до 450 вольт. Мозг осознает связь привычки с болевыми ощущениями и запускает процессы борьбы с привычкой. Стоимость браслета 199 долларов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz