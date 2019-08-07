В департаменте полиции пояснили, что найденный предмет похож на гранату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 6 августа в 10.55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что работник ТОО «Жайық Таза Қала» при уборке территории, на пересечении ул.Айтиева и ул.Л.Толстого, возле мусорного контейнера в кустах обнаружил предмет похожий на гранату. - При получении информации на место происшествия был осуществлен выезд руководства департамента полиции ЗКО и управления полиции города Уральск, следственно-оперативной группы, сапёров и всех заинтересованных служб. Обнаруженный предмет с соблюдением всех мер безопасности был вывезен в безопасное место. Решается вопрос о назначении взрыво-технической экспертизы, - пояснили в ведомстве. Также сапёрами ДП ЗКО была осмотрена близлежащая территория, где сомнительных предметов не обнаружено. Напомним, взрывное устройство было обнаружено возле мусорных баков в Уральске.