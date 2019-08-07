В этом году в Западно-Казахстанской области на участие в "Zhas Project" было подано более 700 заявок. 221 проект был одобрен и команды из трех-пяти человек получили по 1 млн тенге на реализацию бизнес-идей. - Я узнала о "Zhas Project" на ярмарке вакансий, организованной городским центром занятости. Искала работу, так как сидела в декрете с двумя детьми. Мы собрали три команды из родственников и получили гранты на осуществление трех проектов. Два по выпуску молочной продукции и один на салон красоты. В течение шести месяцев участники проекта получают стипендию в сумме от 40 до 60 тысяч тенге. Продукцию мы раздаем малообеспечнным и малоимущим семьям, также бесплатно делаем прически и макияж этой категории граждан, - сообщила Аида Сисенова. Еще один представленный проект – выпечка кондитерских изделий. Участники "Zhas Project" обучают горожан изготовлению вафель, тортов и печенья. - Мы получили грант в размере 1 млн тенге на свой проект. Сейчас проводим мастер-классы для многодетных и малоимущих семей. Учим женщин выпекать кондитерские изделия. Эти навыки они могут применить, открыв собственное дело, - говорит участница "Zhas Project" Айым Мендыгалиева. Участники "Zhas Project" уже в течение месяца раздают молочную продукцию и обучают жителей города востребованным специальностям- парикмахера, визажиста, косметолога и кондитера. - Спасибо участникам проекта. Я мать пятерых детей. Они очень любят молоко, айран и творог, которыми нас одаривают участники проекта, - сказалажительница поселка Деркул Жамига Милтаева. Участники уникальный программы отметили, что она дает возможность попробовать свои силы в бизнесе, не рискуя собственными средствами.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.