"Zhas Project" решает социальные вопросы в ЗКО
В Западно-Казахстанской области участники "Zhas Project" оказывают помощь многодетным и малоимущим семьям. В средней школе №38 поселка Деркул состоялась презентация социальных проектов, направленных на улучшение благосостояния населения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В этом году в Западно-Казахстанской области на участие в "Zhas Project" было подано более 700 заявок. 221 проект был одобрен и команды из трех-пяти человек получили по 1 млн тенге на реализацию бизнес-идей.
- Я узнала о "Zhas Project" на ярмарке вакансий, организованной городским центром занятости. Искала работу, так как сидела в декрете с двумя детьми. Мы собрали три команды из родственников и получили гранты на осуществление трех проектов. Два по выпуску молочной продукции и один на салон красоты. В течение шести месяцев участники проекта получают стипендию в сумме от 40 до 60 тысяч тенге. Продукцию мы раздаем малообеспечнным и малоимущим семьям, также бесплатно делаем прически и макияж этой категории граждан, - сообщила Аида Сисенова.
Еще один представленный проект – выпечка кондитерских изделий. Участники "Zhas Project" обучают горожан изготовлению вафель, тортов и печенья.
- Мы получили грант в размере 1 млн тенге на свой проект. Сейчас проводим мастер-классы для многодетных и малоимущих семей. Учим женщин выпекать кондитерские изделия. Эти навыки они могут применить, открыв собственное дело, - говорит участница "Zhas Project" Айым Мендыгалиева.
Участники "Zhas Project" уже в течение месяца раздают молочную продукцию и обучают жителей города востребованным специальностям- парикмахера, визажиста, косметолога и кондитера.
- Спасибо участникам проекта. Я мать пятерых детей. Они очень любят молоко, айран и творог, которыми нас одаривают участники проекта, - сказалажительница поселка Деркул Жамига Милтаева.
Участники уникальный программы отметили, что она дает возможность попробовать свои силы в бизнесе, не рискуя собственными средствами.
Руслан АЛИМОВ
