ДТП произошло 6 августа в 18.10 по ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО  рассказали, что произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2110" и мотоцикл марки "Сузуки". - 42-летний водитель "ВАЗ-2110", двигаясь по ул. Гагарина в восточном направлении, на пересечении с ул. 1 Строительный переулок, совершая разворот, допустил столкновение с мотоциклом "Сузуки", за рулем которого был 27-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе полиции. Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".