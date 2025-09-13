Старт экспедиции состоялся 28 июня в Алматы.

Третий месяц подряд казахстанский экоактивист Сапар Джаймурзин колесит на велосипеде по стране, привлекая внимание к вопросам экологии. Его маршрут охватывает почти все регионы Казахстана — от Алматы до Уральска, куда он прибыл 14 сентября.

Национальная экологическая велоэкспедиция организована партией зелёных «Байтақ». Главная её цель — популяризация здорового образа жизни, формирование экологической культуры и призыв к ответственному отношению к природе.

Старт экспедиции состоялся 28 июня в Алматы. С тех пор Джаймурзин успел побывать в Жетысу, Восточном Казахстане, Абайской области, Павлодаре, Караганде, Акмолинской области, Астане, Северном Казахстане, Костанае, Актобе и, наконец, в Уральске. Впереди Атырау и возможно Актау, хотя последний участок маршрута может оказаться непростым.

Путешествие проходит под эгидой президентской инициативы «Таза Қазақстан» и предполагает не только спортивный вызов, но и серьёзную общественную миссию. В каждом регионе активист проводит встречи с жителями, обсуждает локальные экологические проблемы.

Сам Джаймурзин признаётся, изначально его идея была скромнее.

— Я хотел просто поехать на велосипеде в небольшое путешествие. Но председатель партии предложил сделать экспедицию по всей стране. Сначала сомневался, ведь я никогда не ездил на такие расстояния. Но постепенно втянулся, и для меня это стало важным делом, — рассказал он.

По словам экоактивиста, в разных регионах люди по-разному оценивают экологическую ситуацию. Никто не утверждает, что стало хуже, но проблем хватает: промышленные отходы, загрязнённые реки, вырубка лесов, стихийные свалки.

По завершении экспедиции будет составлена карта экологических проблем Казахстана. Организаторы уверены, что проект принесёт ощутимые результаты: появятся новые партнёрства с локальными инициативными группами, возрастёт интерес молодёжи к теме экологии, а партия «Байтақ» укрепит свои позиции в сфере «зелёной» повестки.