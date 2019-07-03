Иллюстративное фото из архива "МГ" - То есть 74,8% смогли набрать проходной балл. 27 821 человек не смогли преодолеть пороговый уровень. К сожалению, у нас рост этого показателя. В прошлом году не смогли набрать проходной балл 15%, в этом году – 25,2%. Мы связываем это с усилением контроля. В этом году в ЕНТ впервые участвовали представители Комитета контроля в сфере образования МОН РК, наши сотрудники ввели ряд антикоррупционных мер, осуществляли онлайн-контроль. И на любые факты, которые выявлялись, мы молниеносно реагировали, – рассказал Дидар Смагулов. Он сообщил, что были случаи, когда выпускники пытались провести на тестирование других людей вместо себя. О самых серьёзных нарушениях организация сообщала в правоохранительные органы. - В этом году на апелляцию было подано всего 326 заявлений. Это мало, в два раза меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что улучшается качество тестовых заданий и у детей меньше критики к ним. Удовлетворено 155 апелляций. Это большая цифра. Наша позиция такова, что если есть хотя бы капля сомнения в объективности вопроса, то решение принималось в пользу выпускника, – сказал Смагулов. Он заверил, что те вопросы, которые были оспорены и апелляционные заявления по ним были удовлетворены, будут исключены из базы ЕНТ. Также центр тестирования проведет дополнительную работу с теми экспертами, которые разработали эти вопросы. Дидар Смагулов объяснил, почему ЕНТ сдавали 110 тысяч человек, хотя заявление на сдачу написали около 117 тысяч. По его словам, на тестирование не явились более 6 800 человек. У кого-то это произошло по семейным обстоятельствам (они могли обратиться в центр тестирования и сдать в следующем потоке), другие хотели сделать это, но позже решали поступать в вузы других стран (сертификат ЕНТ не требуется). На летний ЕНТ не пришли также те, кто сдал его в январе или в марте, и, набрав проходной балл, принимал решение о поступлении в вуз на платной основе.