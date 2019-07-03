Здесь нет никаких прелестей современной цивилизации – воды, отопления, электричества… Зато гарантированны посиделки у ночного костра, любование звездным небом, встречи с лесными обитателями и все то, чего нет в суете городской жизни.Отель состоит из 12 хижин и землянок, в каждой есть камин и кровати с теплыми овечьими шкурами на тот случай, если будет прохладно, и целый склад с запасами вкусной еды.А прямо над речкой пыхтит банька, сделанная из бочки.Удовольствие провести ночь в хижине, в таком удивительном месте вдали от вечной суеты обойдется в 60 евро. На территории отеля есть собственная кухня, где можно заказать завтрак, обед и ужин. Гости также могут воспользоваться барбекю, обеденной зоной на открытом воздухе. Велосипеды и лодки – прокат бесплатно.