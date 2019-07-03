Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор частного фонда «Центр поддержки искусства и культуры «Үркер» Алишер Гумаров, фестиваль приурочен к году молодежи. – Основной целью данного фестиваля является поддержка молодежных инициатив, создания площадки для раскрытия таланта. В ходе мероприятия будут проведены соревнования по современным видам танцевального искусства «Jaiyqdancefest», кроме этого, планируется проведение концертной программы с участием молодых талантов, певцов и танцоров, выступление молодежного коллектива «DDcommand», будет записана песня про молодежь, также снят видеоклип. Участвовать в фестивале могут все и абсолютно бесплатно, - сообщил Алишер Гумаров. Стоит отметить, что "Jaiyqdancefest" в этом году пройдет во второй раз. Особенностью этого конкурса станет то, что в нем могут принять участие танцоры абсолютно любого стиля. Для финалистов предусмотрены ценные подарки и дипломы.