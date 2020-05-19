Иллюстративное фото из архива "МГ" В официальном телеграм-канале акимата ЗКО сообщается, что из шести пациентов с коронавирусной инфекцией, четверо являются контактными с ранее выявленными больными. Два пациента с коронавирусной инфекцией являются жителями области, они работали на месторождении Тенгиз Атырауской области. – В связи с прибытием с соседнего региона они были госпитализированы в карантинный стационар и у них взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в областном акимате. По состоянию на 19 мая в ЗКО выявлено 329 человек с инфекцией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.