Он возмущен тем, что осужденный за недонесение об убийстве его отца уже разгуливает на свободе. А те, кто тянул время следствия и скрывал явные улики по делу, вовсе не привлечены к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 февраля 2019 года в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков.
На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов и 27-летний Жолдас Тулепов, которые продозревались в убийстве двух валютчиков. 29-летний Жолдыгали Ниталиев подозревался в кражах. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвинялись в недонесение о преступлении.
15 апреля 2019 года им был вынесен приговор
. Пшенбаеву было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Жолдас Тулепов был признан виновным и получил 17 лет лишения свободы. На 16 лет лишения свободы были приговорены Жолдыгали Ниталиев и Ануар Утепов.
19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов были признаны виновными по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении" и получили по 3 года лишения свободы каждый. Тогда они оба были взяты под стражу в зале суда.
Спустя месяц на YouTube канале "Басе" появилось видеообращение сына убитого бизнесмена Жумагали Аралбаева Мираса Муратова.
Сын убитого предпринимателя сообщил, что в ночь на 7 июня 2018 года, в обменном пункте города Аксай ЗКО был жестоко убит его отец. Ему было нанесено 32 ножевых ранения.
- К этому убийству причастен Орынбасар Утениязов, который отдавал приказ Маманову, Нурлыханову и Пшенбаеву убить моего отца. В 2015 году также по приказу этого человека был застрелен бизнесмен Талгат Джумагазиев. Но следствие считает, что Утениязов не виновен. Это наглое укрывательсво правоохранительных органов, в частности следователя Дархана Курматова и прокурора Сакена Молдашева, которые не провели никакой работы, а держали убийц в качестве свидетелей на протяжении нескольких месяцев. Помогали убийцам: тянули время, скрывали явные улики, не приобщив их к делу, такие как запись с камер видеоонаблюдения и изучение детализации звонков, - рассказывает Мирас Муратов.
Также он добавил, что, несмотря на многие доказательства, следствие решило предъявить обвинение только за недонесение о преступлении Маманову и Нурлыханову.
- Они считают, что все ножевые ранения нанес только один человек - Пшенбаев. Хотя в своих показаниях Пшенбаев указывает, что Маманов также наносил ранения. Маманов за соучастие отбыл наказание - один год и два месяца и уже вышел на свободу. Где справедливость? Также по словам Пшенбаева, в Бурлинском РОВД есть близкие друзья и родственники Маманова и Нурлыханова, которые всячески помогали им. Это друг семьи Орынбасара Утениязова, начальник отдела миграционной полиции Бурлинского РОВД Асель Антазиева. Она хлопотала за подсудимых. Также им помогала родная тетя Нурлыханова, которая работала специалистом в Бурлинском районном суде, - сообщил Мирас Муратов.
После чего мужчина попросил взять под стражу Орынбасара Утениязова и предъявить ему обвинение в нескольких убийствах и кражах, а Пшенбаеву, Маманову и Нурлыханову предъявить обвинения по статье 99 УК РК "Убийство". Также Мирас Муратов требует, чтобы суд проходил с участием присяжных, а также было проведено расследование и приняты меры в отношении всех, кто помогал подсудимым.
Стоит отметить, что сын погибшего бизнесмена подавал много жалоб и обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, министру МВД Ерлану Тургумбаеву, прокурорам области, но отовсюду, по его словам, приходят шаблонные ответы.
В департаменте полиции ЗКО отметили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления по факту убийства был установлен и задержан Пшенбаев.
- Также в ходе следствия не была установлена причастность Маманова и Нурлыханова к совершению убийства Аралбаева. В ходе судебного разбирательства Пшенбаев сообщил, что к убийству Аралбаева причастен также гр. "У". По его заявлению в настоящее время департаментом полиции ЗКО проводится досудебное расследование в отношении гр. "У" по статье 99 УК РК "Убийство", - пояснили в полиции.
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования вмешательство сотрудников полиции в процесс следствия не подтвердился.
