Такую же финансовую поддержку получил и слесарь-сантехник в провизорном отделении на Кумыске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как выяснилось, ни машинисты по стирке, ни слесарь-сантехник не должны были получать финансовую поддержку, так как они не входят в группу риска заражения COVID-19.
По поручению президента РК Касыма-Жомарта Токаева, госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к зарплате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. В регионе на сегодняшний день 215 медработникам
выплачены надбавки в размере 22,6 млн тенге.
Как сообщил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, мониторинговой группой были выявлены факты двойной выплаты врачам, работающим одновременно в двух местах.
- Итак, врач Ахмедьяров за суточную работу в провизорном отделении на Кумыске получил 78 703 тенге, а за 84-часовую работу в карантинном отделении Ивушка получил 137 731 тенге. Возникает вопрос: данный врач работал сначала в карантинном отделении или провизорном, насколько нам известно из карантинного отделения было запрещено выходить. К сожалению, на этот вопрос нам получить ответа не удалось, - отметил Нурдаулет Самет.
Также он отметил, что в городе Аксай, в областной станции скорой помощи, фельдшеру, учитывая рабочее время, проставлено 12 часов, в то время как водителю, работавшему рядом, указано 24 часа, что значительно отражается на сумме выплат. Аналогичная ситуация у трех остальных водителей данного предприятия.
То есть четыре фельдшера получили по 103 377 тенге в качестве надбавки за риск, а водители по 34 459 тенге.
Также Нурдаулет Самет отметил что были выявлены нарушения в Областном противотуберкулезном диспансере.
- По 132 812 тенге получили в качестве финансовой поддержки два машиниста по стирке в карантинном отделении Ивушка и слесарь-сантехник в провизорном отделении на Кумыске. Нужно отметить, что данные специалисты не подпадают ни под одну группу риска, - отметил руководитель антикоррупционной службы ЗКО.
Напомним
, о выплате надбавки сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на селекторном заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК 30 марта. По его словам, госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом.
