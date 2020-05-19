Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным оперативного штаба Госкомиссии, на 18 мая в Атырауской области зарегистрировано 142 новых случая заражения Covid-19. Таким образом, число зараженных достигло 769, из них 174 выздоровели. Всего за сутки в Казахстане подтверждено 311 новых случаев заражения, число зараженных достигло 6751, выздоровевших 3469, летальных случаев 35. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.