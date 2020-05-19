Как сообщили в пресс-службе акимата города, специалисты отделов архитектуры, ЖКХ, аппарата акима Уральска вместе со службой МПС провели рейд по объектам. - Они проверили насколько предприниматели выполняют Правила благоустройства городских территорий. Объектами проверок стали магазины, рестораны, автосервисы, расположенные по улице Шолохова. Владельцам порядка 20 объектов вручили уведомления о необходимости соблюдать требования по благоустройству. В числе выявленных нарушений - захламленность прилегающей территорий, поросли бурьянов, складирование хозматериалов, неправильная реклама на фасадах, - рассказали в акимате. Как отметили в отделе архитектуры г.Уральска, физические и юридические лица, в ведении которых находятся здания и сооружения, собственники зданий и сооружений должны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов , а также производят световое оформление витрин и магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы. - Также необходимо очистить закреплённую и прилегающую территорию здания КСК и домов на обслуживании от бытовых отходов, сорняка и других видов мусора, убрать листовки объявлении, удалить надписи на домах, кроме этого убрать незаконную рекламу, - рассказали в отделе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.