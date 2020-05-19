Жители северной части Аксая часто сетуют, что старейшей части города уделяется мало внимания. На самом деле же ежегодно здесь проводятся работы по благоустройству: строятся дороги, устанавливаются освещение и спортивные площадки. В этом году начаты работы по благоустройству улицы Электростанционной. Обычная грунтовая дорога. Улица извилистая, поэтому в грязь водители с удвоенной осторожностью передвигаются по ней. Нет и никогда не было освещения даже на участке, где установлены детская и спортивная площадки. Будут установлены 35 фонарей и заменены 44 опоры электросетей. Строительство дороги проводится по новой для Аксая технологии - ANT. - Данная технология отлично зарекомендовала себя в странах СНГ и дальнего зарубежья. Она позволяет использовать местные материалы и подходит абсолютно для любой местности. За счет стабилизации и укрепления грунта основа получается более прочной. И это абсолютно экологичная технология, - рассказал специалист по технологии ANT, представитель подрядной организации Талгат Баянов. Стоимость работ чуть более 45 млн тенге. Подрядчик - ТОО "АИРгруп". Перемены ждут улицу Жайлау (Луговая). Уже начаты строительные работы. Стоимость проекта порядка 28 млн. тенге. Проект реализуется подрядной организацией ТОО «Жайык Сити». Протяженность асфальтированной дороги 230 метров. Здесь также появятся освещение, тротуары и арычная система.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.