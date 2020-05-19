Центр занятости населения акимата Бурлинского района Западно-Казахстанской области приглашает выпускников вузов и сузов, а также безработных принять участие в программе "Молодежная практика". Молодежная практика это: - Возможность получения первичного опыта работы по специальности; - Возможность дальнейшего трудоустройства. На оплачиваемую практику направляются безработные в возрасте не старше 29 лет в течение трех лет после завершения обучения. Продолжительность практики - 6 месяцев, заработная плата 69 450 тенге (вместе с соцотчислениями). По всем вопросам обращаться в центр занятости по адресу: г.Аксай, по.Абая, 3/1. Для получения подробной информации обращаться по тел:+7 (711) 33 41 2 43. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.