Всего в регионе 16 случаев заболевания инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 88 Иллюстративное фото из архива "МГ" На 1 апреля в Атырауской области зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшими оказались 20-летний молодой человек, 37-летний мужчина и 28-летняя женщина. В настоящее время они изолированы в инфекционный стационар, их круг общения установлен, проводятся мероприятия по изоляции контактных лиц в карантинный стационар. На данный момент в инфекционном стационаре находятся 16 пациентов, в провизорном – 39, в карантинном – 116 человек. Всего в стране подтверждены 348 случаев регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан–178, Алматы–82, Кызылординская область-18, Атырауская область-16, Карагандинская область-13, Акмолинская область-10, Алматинская область-8, Жамбылская область-3, Актюбинская область-3, СКО-3, Шымкент-3. ВКО-2, ЗКО-2, Туркестанская область-5, Павлодарская область-1, Мангистауская область-1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      