Увидеть свой маршрут с правильным временем отправления и прибытия теперь можно на сайте АО "НК "КТЖ", сообщили в пресс-службе компании. - Администраторы сайта bilet.railways.kz, изучив замечания и комментарии пользователей, внесли ряд изменений в работу сервиса. В новой версии портала пользователи могут увидеть как полный маршрут, по которому будет следовать поезд, так и конкретный отрезок пути пассажира. При этом маршрут отображается с правильным временем отправления и прибытия на станции. Этот функционал впервые появился и в мобильной версии сайта, – говорится в сообщении. Пассажиры теперь могут сэкономить на покупке билета, отказавшись от постельного белья при коротких поездках. Если пассажир воспользуется этой опцией, плату за бельё вычтут из стоимости билета. В пресс-службе отметили, что администраторам сайта удалось увеличить скорость его работы и решить проблему с некорректной работой фильтра выбора предпочитаемых мест. - Значительно упрощена процедура регистрации пользователя на сайте – теперь нет необходимости ждать подтверждения регистрации на почту. Добавлены новые почтовые сервера, улучшена скорость отправки электронной почты, – рассказали в АО "НК "КТЖ". Разработчики также решили проблему с указанием пола и телефона пассажиров на сайте – раньше некоторым пользователям не удавалось сохранить эти данные.