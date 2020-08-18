17 августа в акимат Уральска пришли около полсотни многодетных матерей, которые заявили, что не могут собрать детей в школу. Многих интересовал вопрос, куда делись средства из фонда всеобуча, которые предназначены для приобретения школьной формы и канцтоваров для учеников. Многие жалуются на нехватку денег, что нечем платить за съемное жилье, они не могут приобрести технику для дистанционного обучения к новому учебному году. Мать шестерых детей Клара Султангалиева отметила, что она не может купить детям ноутбуки, так как она воспитывает двух детей-инвалидов. - Мы требуем, чтобы деньги всеобуча, которые выделяются ежегодно для многодетных и малоимущих семей, выдали нам. Ведь всю четвертую четверть прошлого учебного года мы просидели дома, наши дети не питались в школах. К тому же в этом году будет дистанционное обучение, нам их одевать не нужно. В это лето дети не ездили в лагеря. Где наши деньги? У нас нет ни компьютеров, ни телефонов, ни планшетов, ни ноутбуков. Нет возможности подключить нормальный интернет. Это каждый месяц нужно пополнять баланс, а за детьми не уследишь, они могут и скачать какие-то игры, и все, трафик закончился, снова нужны деньги на интернет, - возмущается Клара Султангалиева. Руководитель отдела занятости и социальных программ г. Уральска Ерлан Галиев заверил, что они полностью выплатили всем АСП, за исключением тех людей, у которых пакет документов не полный. Также ситуацию прояснила руководитель отдела образования г. Уральска Акжаркын Темирханова. Она отметила, что сейчас по республике проводится организация дистанционного обучения, это вынужденная мера с связи со сложившейся эпидситуацией. - Было принято решение, что в первой четверти школьники будут обучаться в дистанционном формате. В Уральске насчитывается около 52 тысяч школьников, проблемы есть, и мы это признаем. Из них примерно у 30 тысяч учеников нет компьютеров. За последние десять лет в школах закупалось мало техники, и она уже устарела. Я не могу сказать, что мы можем всех обеспечить компьютерами, для этого не достаточно средств, но каждая школа должна в первую очередь предоставить их малообеспеченным и многодетным семьям, - пояснила Акжаркын Темирханова. Руководитель отдела образования Уральска говорит, что эту информацию она также довела до всех директоров школ. - Если в семье пятеро детей, то выделить такое же количество техники мы не можем. Министерство образования поручило нам выдать семьям, у которых двое или трое детей (школьного возраста - прим. автора) по одному компьютеру или планшету, если четверо детей, то по два, если пять и более учеников, то три. Компьютеры будут выдаваться во временное пользование. Это техника, сегодня работает, завтра ломается. В таких случаях нужно будет поставить в известность администрацию школ и вам постараются починить его. За сломанный компьютер ответственность родители не несут, взимать ущерб с них не будут, - пояснила Акжаркын Темирханова. Стоит отметить, что со слов руководителя отдела образования, за прошедшую четвертую четверть прошлого учебного года, они закупили всего лишь 350 ноутбуков. - Если учесть, что в городе более 50 школ, то на каждую школу приходится по 7 ноутбуков. Из сэкономленных средств за лагерь и питание мы закупим еще ноутбуки. Сейчас уже заключили контракт на приобретение 1,1 тысячи компьютеров. Они будут выданы в первую очередь многодетным и малообеспеченным во временное пользование, - рассказала Акжаркын Темирханова. Между тем руководитель отдела образования отметила, что сейчас по всему Казахстану идет закуп техники и у крупных торговых сетей нет ее в наличии. - Но мы разговариваем с поставщиками и просим доставить технику до начала учебного года. Я не обещаю, что к 1 сентября будут компьютеры, но в течение первых двух недель обучения мы постараемся решить этот вопрос. Сейчас школы выдают имеющиеся старые компьютеры ученикам, но потом вы сможете поменять их на новые, - дополнила главный педагог города. С ее слов, также будет решаться проблема низкого качества интернета. - Представители городского акимата встречались с программистами, чтобы они установили усилители сети, - заверила она. Также главный педагог города объяснила, что такое фонд всеобуч и для чего он предназначен. - Есть такое понятие фонд всеобуч, мы имеем право брать оттуда средства на приобретение школьной формы, канцтоваров, спортивной одежды, но на другие цели, такие как приобретение компьютеров или роутеров, потратить деньги не можем, - поведала Акжаркын Темирханова. - До 20-25 августа все дети будут обеспечены школьными формами, канцтоварами и спортивной одеждой. Для этого вам нужно подать заявление на имя директора школы, с указанием размера одежды. Мы постараемся обеспечить всех нужными вещами, в этом году выделено немного больше средств, чем в прошлом году. К слову, дистанционное обучение будет проходить по всем эпиднормам. - До последнего времени мы не знали, как будут учиться наши дети, и было принято решение о том, чтобы ученики начальных классов обучались в дежурных группах, с 5 по 11 классы - дистанционно. В каждом кабинете будут не более 15 учеников, расстояние между партами не менее одного метра, за одной партой по одному ученику. В коридорах дети не будут контактировать с учениками из параллельных классов, будут несколько входов и выходов. Но риск будет всегда, каждый может заболеть в любое время, нужно ответственно ко всему подходить. Поэтому это решение каждого родителя, посещать школу или оставить ребенка на дистанционное обучение, - заключила Акжаркын Темирханова.