редседатель ЗКОФ общенациональной социал-демократической партии Казахстана Кадиша Муканова.

Стоит отметить, что в зал всех желающих присутствовать на слушаниях не впустили исходя из санитарных норм, поэтому присутствовали чуть более двух десятков людей. Директор по сбыту ТОО "Батыс Энергоресурсы" Роман Османов, выступая с докладом, отметил, что компания была вынуждена запросить повышения тарифа на электроэнергию. - Четыре станции увеличили тариф на электроэнергию. Они поставляют для потребителей области 56% всей электроэнергии. Покупка части электроэнергии увеличилась до 10,48 тенге за 1 киловатт. Основные причины повышения тарифа со стороны производителей — повышение затрат на приобретение топлива, а также рост затрат на покупку электроэнергии от возобновляемых источников энергии. 18,94 тенге — реальная стоимость, по которой мы купили электроэнергию у поставщиков. Эта цена снижается для бытовых потребителей до 11 тенге, а остаток перекладывается на юридические лица. То есть 6,29 тенге за каждого потребителя с каждого киловатта оплачивают юридические и бюджетные лица. Логика очень проста — за что купил, за то и продал. То есть наша компания, купив электроэнергию у поставщиков за 18,94 тенге должна получить объём денежных средств, равный покупке — всё тем же 18,94 тенге, - сообщил присутствующим Роман Османов. Далее Роман Османов объяснил, что ЗКО - газовый регион, и потребление электроэнергии невысокое. Однако первым возразил председатель общества садоводов-огородников Андрей Заозеров. Он возмутился тем, что на дачах стоит один общий для всех трансформатор, где установлен общий счетчик. Дачники платят за электроэнергию по 12,65 тенге. - Однако «Батыс Энергоресурсы» при предоставлении электроэнергии простым садоводческим товариществам не несёт затраты, потому что подключение происходит к линии «ЗапКазРЭК». Все затраты ложатся на плечи садоводов, - отметил Андрей Заозеров. Далее он объяснил, что при повышении тарифа на электроэнергию дачникам будет тяжело платить такую сумму за электричество, так как помимо этого, они оплачивают членский взнос и несут другие траты. Против повышения тарифа выступила п- Обращаюсь к власти — если вы это не остановите, то нам грозит социальный взрыв. Принятые меры правительства в период пандемии не дали эффективных результатов, растёт число безработных. Более трех тысяч рабочих в ЗКО сейчас остаются без работы. ТОО «Батыс Энергоресурсы», обращаюсь к вам, повышение цен на электроэнергию делает ситуацию в регионе потенциально взрывоопасной. Народ в любое время может подняться и выйти на протесты. Антимонопольный комитет, стабилизируйте цены, - заявила Кадиша Муканова. Стоит отметить, что в завершении собрания все присутствующие проголосовали против повышения тарифа на электроэнергию. И.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Оралбек Кулмурзин, который присутствовал на слушаниях, отметил, что результат по поводу повышения тарифа на электроэнергию будет известен 27 августа.