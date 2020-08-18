Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанцы с 17 августа могут вылететь за рубеж. Страна наконец открыла авиаграницы, всего в списке 20 стран, но перевозчики смогли организовать полеты только в шесть. В приоритете у пассажиров оказался туризм – почти 1000 человек выкупили билеты в жаркие Эмираты. Турфирмы уже разработали новый вид страховки для покрытия лечения коронавируса. Итак, де-юре Казахстан открыл границы сразу с 20 странами. Другими словами, разрешение летать туда и обратно есть. Но отправятся ли по этим направлениям наши самолеты, зависит от авиаперевозчиков. На сегодняшний день компании запустили рейсы только в шесть государств. В их числе Украина, Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет и Эмираты. Последние сейчас пользуются наибольшей популярностью у казахстанцев. Ведь излюбленная Турция откроется только 1 сентября. А вот мест на ближайшие самолеты в далекий и жаркий Дубай уже нет. – Первые три рейса раскуплены уже полностью в Эмираты. А что насчет Турции – опять начались консультации, люди консультируются. Мы пока тоже находимся в состоянии прощупывания, потому что большая часть рынка все же ждет чартерных рейсов, их программу, - пояснила председатель корпоративного фонда «Туристiк қамқор» Инна Рей. При этом риск заразиться коронавирусом уже на отдыхе есть всегда. На этот случай турфирмы разработали новый вид страховки, которая покрывает расходы, связанные именно с лечением ковида. Ее стоимость варьируется от 3,5 до 8 тысяч тенге. В целом казахстанские эпидемиологи сочли, что для здоровья казахстанцев не столь опасны страны, входящие в первую и вторую категории. Правда, в Китай, Индию, Польшу и Узбекистан попасть напрямую пока нельзя – только транзитом. В Россию тоже можно доехать, но если сделать крюк, к примеру, через Беларусь. - Допустим, вы хотите через Турцию оказаться в Беларуси, либо в Малайзии, либо в Индии – здесь вопросов нет. Можете свободно перемещаться. Здесь важно иметь в виду, что, если вы собрались в путешествие, на работу или учебу, интересоваться ситуацией по коронавирусной инфекции в этих странах, в том числе и по ограничительным мерам, - рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. Под запретом по-прежнему остаются страны третьей категории. Это все те, что не входят в первую и вторую. Среди них Испания, Италия, Великобритания и другие. Попасть туда нельзя даже транзитом. Эпидемиологи предупреждают: отправиться, к примеру, в запрещенную Барселону через разрешенный Минск не удастся. Хитрость сразу же разоблачат на паспортном контроле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.