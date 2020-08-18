Иллюстративное фото из архива "МГ" - За последнюю неделю в стационар не поступало больных с коронавирусом и пневмонией. С 15 августа мы закрыли провизорный стационар. Два дня проводились дезинфекционные работы. В настоящее время мы отправили врачей в отпуск, - сказал и. о. директора Атырауского областного противотуберкулезного диспансера Серик Абишев. Лечащий врач Асхат Есмурзин с марта работал в провизорном стационаре при противотуберкулезном диспансере. - Во время обострения пандемии мы принимали до 20-30 человек в сутки. В большинстве случаев поступали пациенты с 70-80% поражениями легких, - отметил врач Асхат Есмурзин и обратился к жителям с призывом соблюдать гигиенические меры, а также немедленно обратиться к врачу при обнаружении признаков коронавируса. В настоящее время Атырауский областной противотуберкулезный диспансер проводит подготовку к возможной «второй волне» пандемии. В целях безопасности, на сегодняшний день, были оборудованы кислородные линии на 25 мест, создан запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Напомним, в период обострения пандемии при Атырауском областном противотуберкулезном диспансере был открыт провизорный стационар на 100 мест, где принимали больных до 20-30 человек в сутки. ​ Отметим, что ранее сообщалось о закрытии инфекционного центра при Махамбетской районной больнице. На сегодня в Атырауской области количество выздоровевших от коронавируса достигло 93 процентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.