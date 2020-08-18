Иллюстративное фото из архива "МГ" Директора филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова рассказала, с 1 января 2020 года фонд заключил 46 договоров с медицинскими организациями, 36 из которых являются государственными. На начальном этапе на борьбу с коронавирусом по нашему региону выделено 674,9 млн тенге. На выплату надбавок медицинским работникам за особые условия труда выделено 227,9 млн тенге, на лечение – 386,9 млн тенге, на ПЦР-диагностику – 60,2 млн тенге. – В условиях пандемии все ресурсы системы здравоохранения были направлены на борьбу с коронавирусом и пневмонией. Медицинские организации быстро преобразованы, тысячи медицинских работников меняли привычный образ жизни, приступили к суточной вахте в больницах и поликлиниках страны. Фонд медицинского страхования взял на себя обеспечение финансового сопровождения всех мероприятий по профилактике и лечению данной инфекции. На конец июня финансирование на оплату мероприятий в условиях пандемии в ЗКО составило уже 1,4 млрд тенге. За оказанную поставщиками услугу и работу в особых условиях филиал оплатил медицинским работникам порядка 503,5 млн тенге, - рассказала Нуржамал Жумагулова. Стоит отметить, что с 1 июля в министерстве здравоохранения утвердили тарифы и теперь лечение пациентов в провизорном стационаре будет составлять 22 тысячи тенге за один койко-день, в инфекционном стационаре – более 32 тысяч тенге, в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больных – около 70 тысяч тенге за один койко-день. – Для возмещения медицинским организациям всех расходов, связанных с диагностикой, лечением коронавирусной инфекции и ее осложнений, с 1 июля текущего года с учетом состояния тяжести пациента стоимость пролеченного случая будет составлять на одного пациента КВИ легкой степени около 292,6 тысяч тенге, средней степени - 446,1 тысяч тенге, тяжелой степени- 1,5 млн тенге. Повышение тарифа на эти услуги позволит расширить количество поставщиков фонда, активно привлекать частные больницы к лечению пациентов с коронавирусом и пневмонией, а также стимулировать качество медицинской помощи в стационарах, - отметила директор филиала. Выяснилось, что надбавки медикам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, составили 945,7 млн тенге. Так, в марте надбавки получили 215 работников медорганизаций, в апреле – 1270, мае – 1581, июне – 1851. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.