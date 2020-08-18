Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. За прошедшие сутки в стране зафиксированы 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 22 случая - в ЗКО. 13 человек являются бессимптомными носителями заболевания. Всего опасной инфекцией в Казахстане заразились 103 300 человек, выздоровели 84 445 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, в период с 10 по 16 августа в стране зарегистрировано 146 случаев смерти от COVID-19. В ЗКО умерли 15 человек, восемь из которых мужчины, семь - женщины. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1415 случаев с летальным исходом.