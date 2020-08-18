Как рассказал заместитель руководителя департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев, новые машины будут направлены в отдаленные районы области. – Министерством здравоохранения было закуплено семь новых санитарных машин, которые очень необходимы для проведения противоэпидемических мероприятий, профилактических мероприятий, которые направлены на своевременное выявление очагов заболевания, контактных лиц. После прохождения порядка регистрации, получения государственных номеров и техпаспортов машины будут переданы в отдаленные районы, а именно в Жанибекский, Бокейординский, Шынгырлауский, Акжайыкский и Таскалинские районы. Для нас это большая радость, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что стоимость одной автомашины марки "Нива" составляет порядка 4 млн тенге. В последний раз транспорт для санврачей закупался в 2014 году. Также Нурлыбек Мустаев отметил, что несмотря на послабление карантинных мер, в области сохраняется риск всплеска заражений, поэтому жителям необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.